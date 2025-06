Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Am 05.06.2025, in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 19:10 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Sportstudios in der Straße Groß Belt in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall.

Ein grauer Pkw Daimler-Benz wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken im vorderen linken Bereich durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 04421/942-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell