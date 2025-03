Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Wohnhaus

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 24.03.2025:

Borken (Hessen)

Tatzeit: Samstag, den 22.03.25 um 20:30 Uhr bis Sonntag, den 23.03.25 um 07:50 Uhr

Unbekannte sind zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in ein Wohnhaus in der Altenburgstraße in Borken eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten die unbekannten Täter zunächst eine Terrassentür aufzuhebeln. Da dieser Versuch fehlschlug, zerstörten sie die Glasscheibe mit einem Stein und gelangten so in das Einfamilienhaus.

Im Innenbereich des Wohnhauses wurden mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Derzeit ist noch unklar, ob die Täter bei dem Einbruch Diebesgut erlangten.

Der Sachschaden am Objekt wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Homberg unter Telefon 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher

