Daun (ots) - Am frühen Sonntagabend gegen 18:00 Uhr ereignete sich auf der L 68 in Höhe des Rasthofes Mehren ein Verkehrsunfall mit drei Pkw und mehreren Leichtverletzten. Zwei Fahrzeuge befuhren hintereinander die Linksabbiegerspur, von Gillenfeld kommend, und wollten in Richtung Rasthof Mehren abbiegen. Ihnen entgegen kam ein Pkw, der auf der L 68 in Richtung ...

mehr