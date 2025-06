Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht der Polizei Wilhelmshaven vom 06.06.-09.06.2025 (Pfingstwochenende)

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall mit drei beschädigten Fahrzeugen Am Freitagnachmittag beschädigte eine 77-jährige Pkw-Fahrerin zwei weitere Pkw in der Freiligrathstraße. Bei einem Wendemanöver auf einem Parkplatz eines Supermarktes touchierte die Pkw-Führerin zwei parkende Fahrzeuge. Alle drei Fahrzeuge wurden dabei beschädigt. Die Pkw-Führerin blieb unverletzt.

Brand eines Kinderwagens in einem Mehrfamilienhaus Am Samstagmorgen, gegen 09:00 Uhr, geriet ein Kinderwagen im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Peterstraße in Brand. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Es kam zu keinem Gebäude- oder Personenschaden. Es wurden Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Sachbeschädigung an zivilem Funkstreifenwagen/Zeugenaufruf Am Samstagabend sind Polizeibeamte aufgrund eines polizeilichen Einsatzes in der Mellumstraße in einem Mehrfamilienhaus eingesetzt. In der Tatzeit, gegen 23:20 Uhr, wird der vor dem Wohnhaus abgeparkte zivile Funkstreifenwagen am linken Vorderrad durch einen bisher unbekannten Täter beschädigt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Eine Spurensicherung wurde durchgeführt. Zeugen, die Hinweise auf etwaige Personen geben können, mögen sich bitte mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Tel.: 04421/942-0 in Verbindung setzen.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntagmorgen wurde ein 31-jähriger Wilhelmshavener Fahrzeugführer in der Grenzstraße durch Polizeibeamte kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrer des Pkw einen Promillewert von 1,97 Promille aufwies. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren eingeleitet.

