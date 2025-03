BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme - versuchte gefährliche Körperverletzung kostet über 1.000 Euro

Hamburg (ots) - Am Samstag gegen 08:30 Uhr kam eine 29-jährige deutsche Staatsangehörige aus Belgrad kommend am Hamburg Airport an. Sie stellte sich bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle an und wurde von Kräften der Bundespolizei überprüft. Die Fahndungsabfrage ergab, dass die Reisende seit Oktober 2024 von der Staatsanwaltschaft Hamburg per Haftbefehl ...

