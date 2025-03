Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme - Betrug kostet über 1.000 Euro

Hamburg (ots)

Am Samstag gegen 08:30 Uhr kam eine 29-jährige deutsche Staatsangehörige aus Belgrad kommend am Hamburg Airport an. Sie stellte sich bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle an und wurde von Kräften der Bundespolizei überprüft. Die Fahndungsabfrage ergab, dass die Reisende seit Oktober 2024 von der Staatsanwaltschaft Hamburg per Haftbefehl gesucht wurde. Tatvorwurf: Betrug. Es war eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu jeweils 10 Euro zu zahlen. Da bisher erst ein Teil der Geldstrafe bezahlt worden war, waren nun noch 117 Tagessätze bzw. 1.170 Euro zu zahlen. Alternativ standen 117 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Sie konnte die geforderten 1.170 Euro zahlen. Anschließend konnte sie aus der polizeilichen Maßnahme entlassen werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg, übermittelt durch news aktuell