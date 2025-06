POL-WHV: Freilaufende Kuh kalbt auf offener Straße im Wangerland

Jever (ots) - Am 11.06.2025 gegen 17:40 Uhr kam es vor einem Imbiss in der Mühlenstraße in Jever zu einem Vorfall mit mehreren Hunden. Zwei Hunde - laut Zeugenbeschreibung möglicherweise Pitbulls oder ähnliche Rassen - attackierten und bissen mehrfach den Hund eines Geschädigten. Dieser erlitt dabei mehrere Bissverletzungen. Die zuständigen Behörden, darunter ...

