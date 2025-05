Polizei Bochum

POL-BO: Er verstand jedes Wort: Polizist klärt Unfallflucht dank Sprachkenntnis

Bochum (ots)

Die Sprachkenntnisse eines Polizeibeamten führten am frühen Sonntagmorgen, 18. Mai, zur Klärung einer Verkehrsunfallflucht in Bochum-Wattenscheid. Ein Autofahrer (35) war unter Drogen- und Alkoholeinfluss mit einem Verteilerkasten kollidiert.

Gegen 2.30 Uhr war der 35-jährige Bochumer mit seinem Pkw auf dem Bußmanns Weg unterwegs, wo er in Höhe der Hausnummer 8 die Kontrolle über seinen Wagen verlor und mit einem Stromkasten kollidierte. Trotz leichter Verletzungen flüchtete er zunächst vom Unfallort und ließ sein Fahrzeug zurück.

Während Polizeibeamte den Unfall aufnahmen, kehrte der Bochumer mit zwei Bekannten (21, 24, beide aus Bochum) zur Örtlichkeit zurück. Passend zu der zersplitterten Windschutzscheibe des Unfallwagens, wies der 35-Jährige frische Schnittwunden an seinen Händen auf. Außerdem kämpfte er mit erheblichen Gleichgewichtsschwankungen und hatte stark gerötete Augen. Er erzählte den Polizisten, dass sein 24-jähriger Begleiter den Pkw gefahren und nach der Kollision aus Angst weggelaufen sei. Hierbei widersprachen sich die beiden Bochumer mehrfach gegenseitig, was dazu führte, dass sie ihre Unterhaltung auf Türkisch fortsetzten - in dem Glauben, die Beamten würden sie so nicht verstehen. Falsch gedacht: Einer der Polizisten war der Sprache mächtig und verstand jedes Wort - so auch die verzweifelten Versuche des 35-Jährigen, seinen Bekannten zu der abstrusen Geschichte zu überreden. Auf die darauffolgende unerwartete Belehrung des Polizisten in türkischer Sprache reagierte er dann nur noch mit einem Geständnis.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,28 Promille; ein Drogentest verlief positiv auf Cannabis und Amphetamine. Der 35-Jährige wurde zur Wache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Zusätzlich stellten die Polizisten das Fahrzeug und den Führerschein des 35-Jährigen sicher.

Wegen der versuchten Strafvereitelung wurden sowohl gegen den 35- als auch gegen den 24-Jährigen entsprechende Anzeigen gefertigt.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell