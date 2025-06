Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In den Gegenverkehr geraten

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Heute Morgen kam es gegen 08.30 Uhr in der Eisenacher Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 57 Jahre alte Suzuki-Fahrerin befuhr die Straße in Richtung Eisenach und geriet in einer Linkskurve auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Sie kam dadurch auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Transporter eines 61-jährigen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrer schwer verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro. (ah)

