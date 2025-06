LPI-GTH: Zeugen nach Einbrüchen in Imbissstände gesucht

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots) - Gestern hat sich ein 17 Jahre alter Mopedfahrer leicht verletzt. Er befuhr am Abend die Fröbelstraße. Eine 25-jährige Opel-Fahrerin befuhr selbige in Richtung Diesterwegstraße. Als sie an einem abgestellten Fahrzeug vorbei fuhr, übersah sie offenbar den entgegenkommenden Mopedfahrer. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Aufgrund der Verletzungen wurde der 17-Jährige in ein Krankenhaus ...

mehr