LPI-GTH: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Gotha (ots) - Gestern geriet ein Pkw auf einem Grundstück in der Hans-C.-Wirz-Straße gegen 21.15 Uhr in Brand. Ein 43-Jähriger zerlegte offenbar unfachmännisch das schrottreife Auto, wobei Funkenflug entstand. Das Fahrzeug geriet in Brand, der durch die Feuerwehr gelöscht werden musste um ein Übergreifen auf weitere Pkw oder umliegende Gebäude zu verhindern. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Thüringer Polizei Telefon: ...

mehr