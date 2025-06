Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Verkehrsunfall beim zweispurigen Abbiegen - unklarer Unfallhergang - Zeugensuche

Am Montag, 16.06.2025, gegen 11.00 Uhr, kam es beim zweispurigen Abbiegen an der Kreuzung der Bundesstraße 34, Landstraße 143 und der Bukheinstraße zu einem Unfall zwischen zwei Pkws. Ein 43-jähriger Mann befuhr mit seinem BMW die Landstraße vom Turbinenkreisel kommend und befuhr vor der Lichtzeichenanlage an der Kreuzung den linken Fahrstreifen. Den rechten Fahrstreifen befuhr ein 62-jähriger Mann mit einem Renault. Beide beabsichtigten nach links in die Bundesstraße abzubiegen. Der 43-Jährige habe wegen einem Kleintransporter, der plötzlich von dem rechten auf den linken Fahrstreifen gewechselt habe, eine Vollbremsung einleiten und nach rechts ausweichen müssen. Durch das Ausweichmanöver auf den rechten Fahrstreifen kollidierte der 43-Jährige seitlich mit dem Pkw des 62-Jährigen. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Aufgrund unterschiedlicher Angaben der Beteiligten sucht das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben.

