Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Motorroller entwendet und angezündet

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 17.06.2025, gegen 01.35 Uhr, informierte ein Zeuge die Feuerwehr über einen brennenden Motorroller beim Holzweg am Engenbach. Der Brand konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Der Roller brannte komplett ab. Es wurde niemand verletzt. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Motorroller in dem Zeitraum zwischen Montag, 16.06.2025, 16.00 Uhr bis Dienstag, 17.06.2025, 01.30 Uhr, entwendet wurde. Der Motorroller stand zuvor verschlossen auf dem Parkplatz einer Schule in der Hauptstraße in Efringen-Kirchen.

