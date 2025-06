Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Polizeipräsidium Freiburg: Motorradkonzeption - weitere Kontrollen am vergangenen Wochenende

Freiburg (ots)

Die Motorradkonzeption des Polizeipräsidiums Freiburg sieht spezielle Maßnahmen vor, um die Ursachen von Motorradunfällen zu bekämpfen und gegen Motorradlärm vorzugehen. Ein Baustein dieser Konzeption sind Verkehrskontrollen. So war die Polizei am vergangenen Wochenende in den Landkreisen Lörrach und Waldshut präsent, um Motorradkontrollen durchzuführen.

Kontrollstellen mit Überwachung des Überholverbotes wurden am Freitagnachmittag, 13.06.2025, an der Landstraße 126 im Bereich Muggenbrunn und Notschrei (Landkreis Lörrach) eingerichtet. Wegen der Missachtung des Überholverbotes wurden 11 Motorradfahrer zur Anzeige gebracht. Ebenso gelangten 3 Pkw-Fahrer zur Anzeige wegen einem Rotlichtverstoß und 4 Pkw-Fahrer da diese während der Fahrt ein Mobiltelefon benutzten. Bei einer zweiten Kontrollstelle an der Kreisstraße 6352 zwischen Fahrnau und Schlechtbach lag das Augenmerk auf dem technischen Zustand der Motorräder. 17 Motorräder wurden überprüft. Zwei Motorradfahrer gelangten zur Anzeige, da aufgrund technischer Veränderungen an ihren Krädern die Betriebserlaubnis erloschen war.

Am Sonntagnachmittag, 15.06.2025, war die Polizei im Landkreis Waldshut auf der Landstraße 159 im Bereich von Detzeln und auf der Landstraße 170 bei Ebnet ebenfalls präsent. Insgesamt wurden 5 Fahrende wegen zu schnellen Fahrens beanstandet, davon 4 Pkw-Fahrer. 3 Motorräder wurden wegen technischer Mängel beanstandet. Ein Motorradfahrer gelangte zur Anzeige, da aufgrund technischer Veränderungen an seinem Krad die Betriebserlaubnis erloschen war. Insgesamt wurden 34 Motorräder und 4 Pkws kontrolliert.

Die Maßnahmen im Rahmen dieser Motorradkonzeption werden bis mindestens Oktober fortgeführt.

