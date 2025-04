Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mehrere Fahrraddiebstähle im Stadtgebiet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Stadtgebiet;

Tatzeit: zwischen 26.04.2025 und 28.04.2025;

Am Wochenende waren Fahrraddiebe im Bocholter Stadtgebiet aktiv. Vom Sankt-Georg-Platz und der Kreuzstraße entwendeten die bislang Unbekannten am Samstagabend zwei Pedelecs. Am Sonntagnachmittag machten sich Täter am Josef-Jakob-Platz/Crispinusstraße an dem Schloss eines weiteren Rades zu schaffen, scheiterten allerdings. Am frühen Sonntagabend kam es am Berliner Platz zu einem weiteren Diebstahl. In der Nacht zu Montag entwendeten Fahrraddiebe an der Nordmauer gleich zwei Pedelecs. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell