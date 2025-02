Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Motorradfahrer ohne Fahrerlaubnis liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Landkreis Rostock/ Zarnewanz (ots)

Am gestrigen Nachmittag gegen 15.00 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Sanitz ein Motorradfahrer auf der B110 in Richtung Tessin auf, dessen Kennzeichen so verbogen war, dass es nicht mehr gelesen werden konnte. Als die Beamten den Verkehrsteilnehmer einer Kontrolle unterziehen wollten, ignorierte dieser die Anhaltesignale und setzte zu einer Flucht an. Erst nach einer Verfolgung von mehr als 12 Kilometern konnte der 21-Jährige in der Ortschaft Zarnewanz zum Stehen gebracht werden. Bei der sich anschließenden Maßnahme trat der Fahrer anfänglich so aggressiv auf, dass er durch die Einsatzkräfte überwältigt und zeitweise gefesselt werden musste.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der deutsche Fahrzeugführer nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte. Zudem war sein Motorrad nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Das an dem Fahrzeug angebrachte Versicherungskennzeichen stammte nach Recherchen der Polizei aus dem Jahre 1995.

Ein noch am Kontrollort durchgeführter Drogenvortest schlug positiv auf Cannabis an. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Fahrzeugschlüssel des Beschuldigten zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss sowie aufgrund des Verdachts des illegalen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell