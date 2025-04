Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Im Gespräch bestohlen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Brookstraße;

Tatzeit: 26.04.2025, 13.00 Uhr;

Bestohlen hat ein Unbekannter am Samstag einen Passanten in Gronau. Der Täter hatte den Mann gegen 13.00 Uhr auf der Brookstraße in ein Gespräch verwickelt. Anschließend bemerkte der Geschädigte, dass seine Geldbörse fehlte. Diese fand sich in der Nähe wieder - allerdings ohne Inhalt. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell