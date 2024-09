Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht in Leinefelde

Eichsfeld (ots)

Am 28.09.2024 kam es am Nachmittag auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in Leinefelde in der Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Beim Versuch seinen Pkw einzuparken, streifte der Fahrer einen anderen bereits geparkten Pkw und beschädigte diesen. Jedoch setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, parkte sein Fahrzeug in einer anderen Parklücke und verließ sein Fahrzeug. Er entfernte sich somit pflichtwidrig von der Unfallstelle.

Zeugen beobachteten den Vorfall und verständigten die Polizei und den Nutzer des beschädigten Pkw.

