Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Alkoholisiert Unfall verursacht

Südlohn (ots)

Unfallort: Südlohn-Oeding, Bundesstraße 70;

Unfallzeit: 26.04.2025, 12.55 Uhr;

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Samstag außerorts auf der Bundesstraße 70 in Südlohn-Oeding gekommen ist. In diese hatte ein Autofahrer gegen 12.55 Uhr aus einem Untergeordneten Wirtschaftsweg nach links in Richtung Oeding einbiegen wollen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Fahrzeug einer 24-Jährigen: Die Bocholterin hatte die Bundesstraße 70 in Richtung Vreden befahren. Sie erlitt leichte Verletzungen, ebenso ihre 25-jährige Beifahrerin. Ein Atemalkoholtest ließ bei dem 33 Jahre alten Stadtlohner auf einen Blutalkoholwert von circa 1,8 Promille schließen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein; ein Arzt entnahm dem Fahrer in der Polizeiwache in Borken eine Blutprobe, um den Grad der Alkoholisierung exakt nachzuweisen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell