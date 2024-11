Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Leeres Tankschiff kollidiert mit Brückenpfeiler

Senheim (ots)

Am 30.11.2014 gegen 16:00 Uhr kam es auf der Mosel Höhe der Ortslage Senheim zu einem Schiffsunfall. Ein leeres Tankschiff kollidierte in der Talfahrt mit einem Brückenpfeiler der dortigen Straßenbrücke. Der Schiffsführer wurde Leichtverletzt zwecks weiterer Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Die Begutachtung des Schadens an der Brücke durch einen Sachverständigen ist aufgrund starken Nebels und einsetzender Dunkelheit auf den kommenden Tag verlegt worden. Am Schiff entstand Sachschaden, dessen Höhe erst am Folgetag durch einen Gutachter bestimmt werden kann. Des Weiteren darf das Schiff erst nach Freigabe durch das Wasser- und Schifffahrtsamt seine Fahrt fortsetzen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

