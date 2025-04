Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Unfallflucht begangen

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Mittelmannstraße;

Unfallzeit: zwischen 23.04.2025, 13.15 Uhr, und 25.04.2025, 16.15 Uhr;

Mutmaßlich mit einer Anhängerkupplung ist ein Unbekannter in den vergangenen Tagen in Rhede gegen ein geparktes Auto geprallt. Dazu kam es zwischen Mittwochmittag und Freitagnachmittag an der Mittelmannstraße. Dort hatte der dabei beschädigte rote Hyundai gestanden. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell