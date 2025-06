Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg: Pedelecfahrer streift PKW und stürzt

Freiburg (ots)

Vogtsburg-Oberrotweil - Am Montag, 16.06.2025, stürzte gegen 19:20 Uhr ein 26-jähriger Pedelecfahrer in der Straße "Am Badenberg", nachdem er ein entgegenkommendes Auto am Außenspiegel gestreift hatte. Hierbei zog sich der Radfahrer mittelschwere Verletzungen zu. Zur Versorgung des Verletzten wurde ein Notarzt mit dem Rettungshubschrauber an die Unfallstelle geflogen. Ersten Ermittlungen zufolge könnte der Fahrradfahrer durch die Benutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt abgelenkt gewesen sein. Das Polizeirevier Breisach hat den Verkehrsunfall aufgenommen. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen liegt bei ca. 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell