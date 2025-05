POL-OG: Bühl - Körperverletzung, Zeugen gesucht

Offenburg (ots) - Am Freitagmittag kam es in der Altenburger Allee zu einer Kollision zwischen einem Fiat und einem Kind. Gegen 13 Uhr wurde die am Straßenrand stehende 6-Jährige vom Seitenspiegel des vorbeifahrenden Fahrzeugs einer 23-Jährigen erfasst. Hierbei zog sich das Mädchen leichte Verletzungen zu und wurde im Anschluss durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Am Unfallwagen entstand ...

