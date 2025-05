Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Gefährliche Körperverletzung

Achern (ots)

Am Samstagabend gegen 18:50 Uhr soll es auf einem Parkplatz in der Straße "Zum Schießstand" zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen sein. Ein 33-Jähriger soll dort vermutlich aufgrund seiner getragenen Fankleidung zunächst von einer Gruppierung, bestehend aus 15 Personen, angegangen worden sein. In der Folge sollen ihn drei bislang unbekannte Personen aus der Gruppe geschlagen und zu Boden gebracht haben. Bevor der 33-Jährige durch seine Partnerin am Boden liegend gefunden werden konnte, sollen die drei Täter bereits die Flucht ergriffen haben. Nach erfolgter Anzeigeerstattung beim Polizeirevier Achern/Oberkirch musste sich der Mann aufgrund seiner erlittenen Verletzungen in ärztliche Behandlung begeben. Sachdienliche Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07841 7066-0 entgegengenommen.

/af

