Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. Sachbeschädigung an Bushaltestelle und PKW.

Lippe (ots)

Am Samstag (07.12.2024) beschädigten unbekannte Täter in der Zeit von 21 bis 23 Uhr eine Scheibe eines Bushaltestellenhäuschens an der Detmolder Straße. Zudem wurden Außenspiegel mehrerer geparkter PKW in der Straße Am Heidland beschädigt. Ein Zeuge hörte gegen 22:45 Uhr laute Geräusche und sah eine Person mit einem Fahrrad davonfahren. Der Zeuge beschrieb die Person wie folgt: - weiblich - 1,60-1,65 m - schlank - kurzes, schwarzes, lockiges Haar - Brille - dunkel gekleidet Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können. Sie können sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 5 melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell