POL-LIP: Lage. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss.

Am Sonntag (08.12.2024) um 01:35 Uhr kam es auf der Billinghauser Straße (K8) zu einem Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Fahrer verlor, in Fahrtrichtung Steinweg, aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen DaimlerChrysler E300, prallte gegen einen Baum und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer hatte nach ersten Erkenntnissen vor der Fahrt Alkohol konsumiert. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Die Straße war zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme gesperrt. Ermittelt wird wegen Straßenverkehrsgefährdung.

