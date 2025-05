Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Goldscheuer - Unfall mit E-Scooter

Kehl, Goldscheuer (ots)

Am Sonntagnachmittag soll es auf einem asphaltierten Wirtschaftsweg in Goldscheuer zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Kinder gekommen sein. Nach ersten Erkenntnissen fuhren zwei 13-Jährige gegen 14:30 Uhr zusammen auf einem E-Scooter. Der Fahrer verlor hierbei vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Elektrokleinstfahrzeug, sodass sie alleinbeteiligt zu Fall kamen. Beim Sturz zogen sich die zwei Jungen schwere Verletzungen zu. Beide wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in Kliniken verbracht. Es entstand kein Sachschaden. Die Hintergründe des Vorfalls sind nun Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Verkehrsdiensts Offenburg.

/ra

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell