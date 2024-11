Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trickdiebstahl zum Nachteil einer 92-Jährigen

Beindersheim (ots)

Bereits am vergangenen Freitag, den 22.11.2024, gegen 14:00Uhr, kam es in Beindersheim zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer 92-jährigen Frau. Die Frau wurde auf dem Weg zu ihrem Briefkasten von einem Mann mittleren Alters angesprochen. Dieser gab an, einen Brief beim Nachbarn der Frau einwerfen zu müssen und keinen Briefumschlag zu haben. Deshalb bat er um die Aushändigung eines Briefumschlags. Die 92-Jährige zeigte sich hilfsbereit und suchte folglich in der Küche im Erdgeschoss nach einem Briefumschlag. Den Mann bat sie herein. Dieser hielt sich während der Suche ebenfalls in der Küche auf. Nachdem sie einen Umschlag gefunden und diesen übergeben hatte, verließ der Mann das Haus.

Später stellte die Beindersheimerin fest, dass mehrere Wertgegenstände aus dem Obergeschoss, u.a. mehrere Geldkassetten und Goldschmuck, entwendetet wurden. Es wird vermutete, dass der Diebstahl sich, während sich die Geschädigte mit dem Mann in der Küche befand, durch einen weiteren Komplizen begangen wurde. Es entstand ein Schaden in Höhe von über 5000Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

