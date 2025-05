POL-OG: Offenburg, Zunsweier - Schwer verletzt

Bühl, Neusatz (ots) - Nach einem Einbruch am Sonntagnachmittag in der Straße "Am Rain" haben die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die bislang unbekannten Täter zwischen 13 Uhr und 17 Uhr die Haustüre des Gebäudes aufgehebelt haben. Die Täter durchsuchten und durchwühlten in der Folge sowohl die Räumlichkeiten des Wohnhauses als ...

