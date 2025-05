Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Neusatz - Wohnungseinbruch

Bühl, Neusatz (ots)

Nach einem Einbruch am Sonntagnachmittag in der Straße "Am Rain" haben die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die bislang unbekannten Täter zwischen 13 Uhr und 17 Uhr die Haustüre des Gebäudes aufgehebelt haben. Die Täter durchsuchten und durchwühlten in der Folge sowohl die Räumlichkeiten des Wohnhauses als auch ein kleines bewohntes Häuschen im Garten des Anwesens. Der genaue Diebstahlschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 bei den Beamten des Kriminaldauerdienstes zu melden.

