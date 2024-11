POL-SLS: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung

Wallerfangen (ots) - Aktuell fahndet die Polizei nach einem 73-jährigen Mann aus Wallerfangen. Dieser wurde letztmalig am 07.11.2024, gegen 13:30 Uhr, in der Ortslage Wallerfangen gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ihm etwas zugestoßen ist oder er sich in einer hilflosen Lage befindet. Der Gesuchte ist ca. 170cm groß, von schlanker Gestalt und führt ...

