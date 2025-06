POL-FR: Teningen: Frontalzusammenstoß mit LKW - Fahrerin schwer verletzt

Freiburg (ots) - Vogtsburg-Oberrotweil - Am Montag, 16.06.2025, stürzte gegen 19:20 Uhr ein 26-jähriger Pedelecfahrer in der Straße "Am Badenberg", nachdem er ein entgegenkommendes Auto am Außenspiegel gestreift hatte. Hierbei zog sich der Radfahrer mittelschwere Verletzungen zu. Zur Versorgung des Verletzten wurde ein Notarzt mit dem Rettungshubschrauber an die Unfallstelle geflogen. Ersten Ermittlungen zufolge ...

