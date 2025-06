Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bernau im Schwarzwald: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Montag, 23.06.2025, ereignete sich gegen 17:45 Uhr ein Verkehrsunfall in der Todtmooser Straße in Bernau. Ein 83-jähriger Radfahrer stürzte nach bisherigen Erkenntnissen alleinbeteiligt und erlitt eine Kopfverletzung. Er wurde mit einem Rettungswagen abtransportiert. Da sich sein Zustand während der Fahrt in Richtung Krankenhaus verschlechterte, musste er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Höhe des entstandenen Schadens am Fahrrad ist bislang unbekannt.

