Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Zivilcourage am Haltepunkt Industriegelände: Lokführer hält Graffiti-Sprüher fest

Dresden (ots)

Am Montag, den 06. Januar 2025, um 19:16 Uhr, wurde die Einsatzleitstelle der Bundespolizeiinspektion Dresden über einen Vorfall am Haltepunkt Industriegelände informiert.

Bei der Ausfahrt der Regionalbahn in Richtung Görlitz wurde der Zug von einer Person mittels Farbe besprüht. Der 52-jährige Lokführer reagierte umgehend und brachte den Zug zum Halten. Er forderte die Person auf, das Sprühen einzustellen.

Die verdächtige Person flüchtete und versteckte sich hinter einer Wand am Bahnsteig. Der Lokführer konnte die Person jedoch stellen und bis zum Eintreffen der Bundespolizei festhalten.

Gegen den 19-jährigen deutschen Täter wurde ein Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Die Bundespolizei würdigt den beherzten Einsatz des Lokführers, der Zivilcourage zeigte und die Situation unter Kontrolle brachte. Gleichzeitig weist die Bundespolizei darauf hin, dass die Sicherheit stets an erster Stelle stehen sollte. Es wird empfohlen, sich in solchen Situationen, selbst nicht in Gefahr zu bringen und immer den Notruf zu wählen.

