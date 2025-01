Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Mehrere Vorfälle von Körperverletzung im Bereich des Hauptbahnhofs Dresden

Dresden (ots)

Am Freitagabend, dem 03. Januar 2025, meldete sich ein 17-Jähriger gegen 21:30 Uhr bei der Bundespolizeiwache im Dresdner Hauptbahnhof und berichtete, am Wiener Platz von einer Person geschlagen worden zu sein. Beamte der Bundespolizei begleiteten den jungen Mann zum Bahnhofsvorplatz, wo der vermeintliche Schläger, ein 21-jähriger Syrer, angetroffen und einer polizeilichen Kontrolle unterzogen wurde. Der 21-Jährige, der augenscheinlich alkoholisiert war, bestritt die Vorwürfe. Der 17-Jährige wurde am Freitagabend an den Kinder- und Notdienst übergeben.

Am Samstagabend, dem 04. Januar 2025, gegen 17:55 Uhr, erhielt die Bundespolizei einen Hinweis über eine Körperverletzung auf dem Wiener Platz. Bei ihrer Nachsuche entdeckten die Beamten einen 29-jährigen Afghanen, der eine große klaffende Wunde auf der linken Kopfseite hatte und stark blutete. Zwei Zeugen leisteten ihm erste Hilfe, bevor der Rettungsdienst eintraf und den Verletzten in ein Krankenhaus brachte. Die Nachsuche nach dem Täter verlief ergebnislos. Die weiteren Ermittlungen wurden zuständigkeitshalber von der Landespolizei Sachsen übernommen.

In der Nacht zum 04. Januar 2025, um 01:04 Uhr, wurde ein 36-jähriger polnischer Staatsangehöriger dabei beobachtet, wie er gezielt eine Glasflasche in Richtung eines 27-jährigen Ukrainers warf. Die Bierflasche verfehlte den Mann glücklicherweise und zerschellte auf dem Boden. Dank einer guten Personenbeschreibung konnte der Tatverdächtige auf dem Querbahnsteig des Hauptbahnhofs Dresden durch die Bundespolizei gestellt werden. Gegen den 36-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Am 04. Januar 2025, gegen 20:12 Uhr, meldeten sich Zeugen an der Wache der Bundespolizeiinspektion Dresden am Hauptbahnhof und gaben an, dass eine männliche Person andere Personen mit einem schlagstockähnlichen Gegenstand bedroht und geschlagen habe. Die Streife der Bundespolizei stellte vor dem Hauptbahnhof drei Männer fest, die sich in einer lautstarken verbalen Auseinandersetzung befanden. Die Beamten trennten die Personen voneinander und führten eine Identitätsfeststellung durch. Zwei Geschädigte, ein 19-jähriger und ein 21-jähriger Tunesier, hatten Verletzungen am Kopf. Der Rettungsdienst wurde informiert und versorgte die Verletzten. Der Täter, ein 22-jähriger Syrer, wurde ebenfalls ermittelt. Die weiteren Ermittlungen werden zuständigkeitshalber von der Landespolizei Sachsen übernommen

