Polizei Braunschweig

POL-BS: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Friedrich-Voigtländer-Straße 41 17. - 18.05.25

Unbekannte bespritzen Autos mit ätzender Flüssigkeit

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden am Seitenrand parkende Fahrzeuge in der Friedrich-Voigtländer-Straße, zwischen Max-Planck- und Joseph-Fraunhofer-Straße, von bislang Unbekannten mit einer noch nicht verifizierbaren Flüssigkeit bespritzt.

Diese klebrige Flüssigkeit hinterlässt bei den betroffenen Fahrzeugen Beschädigungen der Lackierung. Insgesamt wurden zehn Fahrzeuge beschädigt.

Dem Spurenbild nach, müssen sich der oder die Täter vom Messeweg aus in die Friedrich-Voigtländer-Straße bewegt und im Vorbeifahren die Autos bespritzt haben. Dadurch sind einige Fahrzeuge mehr, andere weniger betroffen.

Bereits am 08. Mai kam es an der selben Örtlichkeit zu Sachbeschädigungen an PKW. In gleicher Art und Weise wurden hier fünf Fahrzeuge mit der schädigenden Flüssigkeit bespritzt. Die Tatzeit liegt hier zwischen 06.00 und 13.00 Uhr.

Im Zuge der eingeleiteten Strafverfahren werden nun auch Zeugen gesucht, die in den jeweiligen Zeiträumen Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise werden im Polizeikommissariat Nord unter der Telefonnummer 0531/476-3315 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell