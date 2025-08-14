PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: 79-Jähriger niedergeschlagen/21 Jahre alter Verdächtiger in Haft

Kelsterbach (ots)

Am Dienstagabend (12.08.) kam es im Bereich der Kirschenallee zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 79-jähriger Mann Verletzungen im Gesicht und am Arm erlitt.

Vorausgegangen sein soll ein Streit des 79-jährigen mit einem 21-jährigen Mann über die Beseitigung von Scherben auf der Straße. Der junge Mann soll eine Schnapsflasche auf dem Gehweg zerschlagen haben, sich auf Aufforderung durch den 79-jährigen aber geweigert haben, die Scherben zu beseitigen. Der 21-jährige soll den Senior daraufhin mit den Fäusten angegriffen und zu Boden gebracht haben. Der mutmaßliche Angreifer flüchtete daraufhin, konnte aber im Rahmen der polizeilichen Fahndung in der angrenzenden Feldgemarkung unter Widerstand festnehmen werden. Bei der Festnahme kam der Diensthund zum Einsatz. Auch bei der Verbringung in das Gewahrsam soll der Beschuldigte Widerstand geleistet haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt erließ der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Groß-Gerau am Mittwoch (13.08.) einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 21-jährigen und ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft an. Der derzeit wohnsitzlose Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 09:59

    POL-DA: Roßdorf/B26: Alleinunfall mit verletzter Autofahrerin

    Roßdorf/B26 (ots) - Am Donnerstagmorgen (14.8.) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B26 zwischen Roßdorf und Darmstadt, bei dem eine 51 Jahre alt Frau verletzt wurde. Die Fahrerin war gegen 7.00 Uhr, aus bislang ungeklärten Gründen, mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen und dort mit einem abgestellten Baustellenanhänger kollidiert. Ersthelfer kümmerten sich vor Ort um die 51-Jährige, bis ein Rettungswagen ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 09:08

    POL-DA: Bensheim: Kinoleinwand im Kronepark angezündet

    Bensheim (ots) - Im Kronepark in der Darmstädter Straße, in dem aktuell das Auerbacher Open Air-Filmfestival stattfindet, wurde in der Nacht zum Donnerstag (14.08.) eine Kinoleinwand im unteren Bereich von Unbekannten mutwillig angezündet. Es entstand hierdurch ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 08:58

    POL-DA: Gernsheim: Diebstahl aus Lagerhalle/Computer im Visier

    Gernsheim (ots) - Diebe haben in der Zeit zwischen Montagmittag (11.08) und Dienstagmorgen (12.08.) das Gelände einer Firma in der Robert-Bunsen-Straße heimgesucht und sich anschließend Zugang in eine dortige Lagerhalle verschafft. Die ungebetenen Besucher haben aus der Halle 13 Computer gestohlen. Der Schaden beläuft sich nach erster Schätzung auf mehrere tausend Euro. Die Diebe flüchteten unerkannt mit ihrer Beute ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren