Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: 79-Jähriger niedergeschlagen/21 Jahre alter Verdächtiger in Haft

Kelsterbach (ots)

Am Dienstagabend (12.08.) kam es im Bereich der Kirschenallee zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 79-jähriger Mann Verletzungen im Gesicht und am Arm erlitt.

Vorausgegangen sein soll ein Streit des 79-jährigen mit einem 21-jährigen Mann über die Beseitigung von Scherben auf der Straße. Der junge Mann soll eine Schnapsflasche auf dem Gehweg zerschlagen haben, sich auf Aufforderung durch den 79-jährigen aber geweigert haben, die Scherben zu beseitigen. Der 21-jährige soll den Senior daraufhin mit den Fäusten angegriffen und zu Boden gebracht haben. Der mutmaßliche Angreifer flüchtete daraufhin, konnte aber im Rahmen der polizeilichen Fahndung in der angrenzenden Feldgemarkung unter Widerstand festnehmen werden. Bei der Festnahme kam der Diensthund zum Einsatz. Auch bei der Verbringung in das Gewahrsam soll der Beschuldigte Widerstand geleistet haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt erließ der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Groß-Gerau am Mittwoch (13.08.) einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 21-jährigen und ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft an. Der derzeit wohnsitzlose Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell