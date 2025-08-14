Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf/B26: Nachtrag zum Alleinunfall mit verletzter Autofahrerin

Zeugen gesucht

Roßdorf/B26 (ots)

Am Donnerstagmorgen (14.8.) kam es, wie bereits berichtet, zu einem Verkehrsunfall auf der B26 zwischen Roßdorf und Darmstadt, bei dem eine 51 Jahre alt Frau verletzt wurde. Gegen 7.00 Uhr kümmerten sich mehrere Ersthelfer um die 51-Jährige, bis ein Rettungswagen sie in ein nahegelegenes Krankenhaus brachte.

Für den Fortgang der Ermittlungen bittet die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich beim 2. Polizeirevier in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-41210 zu melden.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6096628

