Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 31.05.2025 um 02:00 Uhr wurde ein 24-Jähriger aus Neustadt/W. in der Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Personenkontrolle unterzogen. Dieser schob zu diesem Zeitpunkt sein Fahrrad. Da von dem Mann Atemalkoholgeruch ausging, wurde ein Vortest durchgeführt, welcher 0,30 Promille ergab. Ferner gab dieser an, dass er regelmäßig, auch am heutigen Tage, Cannabis konsumieren würde. Aufgrund der Aussagen und der Tatsache, dass der Neustadter drogenbedingte Auffälligkeiten zeigte, wurde zur Verhinderung einer möglichen Trunkenheitsfahrt das Fahrrad angeschlossen und der Schlüssel für das Fahrradschloss präventiv sichergestellt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auch schon bei einem geringen Promillewert und/ oder dem Einfluss von Betäubungsmittel bei einem Verkehrsunfall, auch mit einem Fahrrad, strafrechtliche Konsequenzen drohen können.

