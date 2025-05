Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruchsdiebstahl - Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

In das Firmengebäude eines Landmaschinenbedarfes in der Joseph-Monier-Straße wurde durch einen bislang unbekannten Täter am Donnerstag (29.05.2025), zwischen 00.30 h und 01.00 h eingebrochen. Nachdem der Alarm ausgelöst hatte, ergriff der Täter die Flucht, ohne etwas entwendet zu haben. Die Polizei Neustadt an der Weinstraße sucht Zeugen, die Angaben zu tatverdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können. Das Gelände der Firma befindet sich in der Nähe des Großkinos, weswegen möglicherweise Kinogänger Wahrnehmungen gemacht haben könnten. Der Täter kann bislang lediglich als schwarz gekleidete Person beschrieben werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

