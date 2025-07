POL-EU: Zusammenstoß zwischen PKW und Kraftrad

53894 Mechernich (ots) - Am Samstag, den 26.07.2025, erhielt die Polizei Euskirchen Kenntnis über einen schweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer in Mechernich- Kommern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 29 Jahre alter Mann gegen 14:50 Uhr den "Mechenicher Weg" aus Kommern kommend in Fahrtrichtung Mechernich und beabsichtigte in die Straße "Im Wälschbachtal" abzubiegen. Beim ...

