POL-EU: Pkw-Fahrer kollidiert mit Fußgängerin

Mechernich-Katzvey (ots) - Am Donnerstag (24. Juli) kollidierte ein 24-jähriger Kradfahrer gegen 23.35 Uhr auf der Landstraße 61 bei Mechernich-Katzvey mit einer Leitplanke. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der Mann die Landstraße 61 von Satzvey kommend in Richtung Mechernich. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Anschließend kollidierte er mit einem Verkehrszeichen und rutschte in ein darunter liegendes Gebüsch. Der ...

