Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Geschäft mit Farbe beschmiert

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Kriminelle beschmierten zwischen Mittwoch (13.8.), 18 Uhr, und Donnerstag (14.8.), 10 Uhr, den Rolladen eines Geschäftes in der Ludwigspassage mit Farbe. Die Vandalen hinterließen verschiedene Schriftzüge und einen Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell