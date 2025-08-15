POL-DA: Darmstadt: Geschäft mit Farbe beschmiert
Wer kann Hinweise geben?
Darmstadt (ots)
Bislang unbekannte Kriminelle beschmierten zwischen Mittwoch (13.8.), 18 Uhr, und Donnerstag (14.8.), 10 Uhr, den Rolladen eines Geschäftes in der Ludwigspassage mit Farbe. Die Vandalen hinterließen verschiedene Schriftzüge und einen Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.
Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell