Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 13.4.2025, gegen 20.30 Uhr brach ein 22-Jähriger in einen als Freizeitraum eingerichteten Kellerraum eines Mehrfamilienhauses auf der Gustav-Moll-Straße ein. Dort wurde er von dem 25-jährigen Berechtigen entdeckt. Als dieser die Polizei informierte, flüchtete der Tatverdächtige. Polizisten entdeckten den 22-Jährigen während der Fahndung. Bei der Durchsuchung des Obdachlosen fanden die Beamten ein Handy sowie eine Geldbörse, die er aus dem Kellerraum gestohlen hatte. Am Tag zuvor war der 22-Jährige bereits aufgefallen, weil er sich unberechtigt in einem Heizungskeller eines Wohnhaus aufhielt. Die Einsatzkräfte nahmen den 22-Järigen vorläufig fest.

