POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 16-Jähriger

Ludwigshafen - Gartenstadt/Maudach (ots) - Am Samstagmorgen (04.05.2024) gegen 07:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter in der Maudacher Straße in Ludwigshafen erfolglos einen Motorroller zu entwenden. Der Halter des Motorrollers konnte diesen unweit von seinem Abstellort beschädigt vorfinden. Am selben Tag, gegen 20:00 Uhr, tauchte auf einem Tiefgaragenstellplatz in der Bergstraße ein weiterer, zuvor entwendeter, ...

mehr