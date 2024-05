Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl von mehreren Motorrollern

Ludwigshafen - Gartenstadt/Maudach (ots)

Am Samstagmorgen (04.05.2024) gegen 07:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter in der Maudacher Straße in Ludwigshafen erfolglos einen Motorroller zu entwenden. Der Halter des Motorrollers konnte diesen unweit von seinem Abstellort beschädigt vorfinden. Am selben Tag, gegen 20:00 Uhr, tauchte auf einem Tiefgaragenstellplatz in der Bergstraße ein weiterer, zuvor entwendeter, Motorroller wieder auf.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell