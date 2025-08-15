PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am 14.08.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal mehrfach in das Stadtgebiet alarmiert. Am frühen Nachmittag meldete ein Anwohner in Oelkinghausen das Austreten einer Flüssigkeit aus der Fahrbahndecke einer Seitenstraße. Vor Ort trat Wasser aus einem nicht vollständig geschlossenen Unterflurhydranten aus und lief auf die Straße. Dieser wurde durch die Einsatzkräfte vor Ort abgeschiebert. Am Abend kam es zu zwei weiteren Alarmierungen. In beiden Fällen wurden durch anliegende Städte, einmal Breckerfeld und einmal Gevelsberg, Einsatzkräfte der Feuerwehr Ennepetal angefordert, da es zu größeren Brandereignissen gekommen sein sollte. Hierbei konnte jeweils nach kurzer Erkundung vor Ort Entwarnung gegeben werden, sodass die Einsatzkräfte nicht tätig werden mussten. Am Morgen des 15.08.2025 wurde die Einsatzkräfte gegen 04.30 erneut alarmiert. In einem städtischen Gebäude hatte ein Rauchmelder ausgelöst. Der Löschzug der hauptamtlichen Wache wurde durch die Kreisleitstelle entsandt. Vor Ort wurde das Gebäude durch die Feuerwehr auf Schadensmerkmale erkundet und begangen. Es konnte kein Schadensereignis festgestellt werden. Die Einsatzkräfte konnten nach ca. 20 min den Einsatz beenden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

