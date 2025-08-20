Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Verkehrsunfall

Ennepetal (ots)

Am 19.08.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 22:53 Uhr zur Königsfelderstraße zu einem Verkehrsunfall mit auslaufenden Betriebsmitteln gerufen. An der Einsatzstelle befanden sich 2 PKW ,welche frontal zusammengestoßen waren .Die Feuerwehr Ennepetal die mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und einem Tanklöschfahrzeug vor Ort war betreute die 3 Fahrzeuginsassen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Es wurden auslaufende Betriebsmittel abgestreut und die Fahrzeugbatterien abgeklemmt. Noch bei den Aufräumarbeiten fing einer der verunfallten PKW Feuer welches durch die 6 Einsatzkräfte abgelöscht wurde. Der Einsatz endete um 00:14 Uhr.

