PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Ennepetal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Verkehrsunfall

Ennepetal (ots)

Am 19.08.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 22:53 Uhr zur Königsfelderstraße zu einem Verkehrsunfall mit auslaufenden Betriebsmitteln gerufen. An der Einsatzstelle befanden sich 2 PKW ,welche frontal zusammengestoßen waren .Die Feuerwehr Ennepetal die mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und einem Tanklöschfahrzeug vor Ort war betreute die 3 Fahrzeuginsassen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Es wurden auslaufende Betriebsmittel abgestreut und die Fahrzeugbatterien abgeklemmt. Noch bei den Aufräumarbeiten fing einer der verunfallten PKW Feuer welches durch die 6 Einsatzkräfte abgelöscht wurde. Der Einsatz endete um 00:14 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Ennepetal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Ennepetal
Weitere Meldungen: Feuerwehr Ennepetal
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 06:04

    FW-EN: Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

    Ennepetal (ots) - Am 18.08.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 15:44 Uhr in die Voerder Straße alarmiert. Vor Ort wurde der Rettungsdienst bei der Versorgung eines Notfallpatienten unterstützt. Der Einsatz endete um 16:24 Uhr. Um 17:59 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal um 17:59 Uhr zum Breslauer Platz alarmiert. Hier übernahmen die Hauptamtlichen Kräfte die Erstversorgung eines Notfallpatienten bis zum Eintreffen ...

    mehr
  • 17.08.2025 – 08:40

    FW-EN: Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

    Ennepetal (ots) - Am Samstag den 16.08.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 09:57 Uhr zur Wilhelmshöherstraße zu einem brennenden Mülleimer alarmiert. Die Feuerwehr Ennepetal die mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und mit 5 Einsatzkräften ausgerückt war löschte den Mülleimer ab und beendete den Einsatz um 10:14 Uhr. Um 14:26 wurde die Hauptwache und die Freiwillige Feuerwehr zur Heilenbeckertalsperre zu einer ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 06:39

    FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

    Ennepetal (ots) - Am 14.08.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal mehrfach in das Stadtgebiet alarmiert. Am frühen Nachmittag meldete ein Anwohner in Oelkinghausen das Austreten einer Flüssigkeit aus der Fahrbahndecke einer Seitenstraße. Vor Ort trat Wasser aus einem nicht vollständig geschlossenen Unterflurhydranten aus und lief auf die Straße. Dieser wurde durch die Einsatzkräfte vor Ort abgeschiebert. Am Abend kam es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren