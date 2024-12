Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Unfall deckt Drogeneinfluss auf

A 61/Wonnegau (ots)

Nach einem Überholmanöver am 10.12.2024 gegen 23:54 Uhr auf der A 61 bei Worms schätzte ein 55-Jähriger PKW-Fahrer beim Wiedereinscheren offenbar den Abstand zum gerade überholten PKW falsch ein und rammte diesen. Dabei entstand leichter Sachschaden am PKW des 55-Jährigen und auch am Wagen des 51-jährigen, der überholt wurde. Bei der Unfallaufnahme stellten Beamte der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim jedoch fest, dass der 51-Jährige, der den Unfall gar nicht verursacht hatte, unter Drogeneinfluss stand. Ein Vortest verlief positiv und auch bei Tabletten, die er mitführte, verlief ein Drogenvortest positiv. Die Tabletten wurden sichergestellt und der 51-Jährige musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde zunächst einbehalten und ihn erwarten nun entsprechende Anzeigen.

