POL-VDMZ: Überladen und ohne Führerschein

Im Rahmen der Streife stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 9.12.2024 gegen 11:15 Uhr auf der A 61 einen Transporter mit Anhänger auf dem Seitenstreifen fest. Dort war der 46-jährige Fahrer des Gespanns in Höhe des Parkplatzes Sitzborn in der Gemarkung Zotzenheim mit einer Panne liegengeblieben. Bei der näheren Überprüfung des 46-Jährigen stellte sich heraus, dass dieser über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Somit konnte der 46-Jährige die Fahrt nach Behebung der Panne ohnehin nicht fortsetzen, so dass ein Ersatzfahrer kommen musste. Da zudem der Verdacht bestand, dass das Gespann überladen war, wurde es verwogen. Dabei stellte sich heraus, dass der 46-Jährige um mehr als 1,1 Tonnen überladen hatte. Geladen waren Zementsäcke. Bevor der Ersatzfahrer die Fahrt fortsetzen konnte, mussten so viele Säcke abgeladen werden, bis die zulässige Gesamtmasse erreicht war. Den 46-Jährigen erwarten nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Überladung.

